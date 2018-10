Sulcitana ancora sbarrata, da Sarroch a Cagliari svolta obbligatoria per Capoterra

Cambia la viabilità per chi, in auto, deve raggiungere Cagliari partendo da Sarroch. A darne comunicazione è il sindaco Salvatore Mattana: “La polizia Locale riferisce che è possibile raggiungere Cagliari da Sarroch con il seguente percorso: giunti alla rotatoria sulla SS 195 al bivio per Capoterra dirigersi verso il centro di Capoterra per poi svoltare sulla destra prima dell’abitato verso la dorsale consortile dove ci si immetterà all’altezza del termovalorizzatore”. Così Mattana, sul sul profilo ufficiale di Facebook.

Una volta giunti al termovalorizzatore è necessario “dirigersi verso la SS 195 ed alla rotatoria svoltare verso Cagliari. Si raccomanda di adottare prudenza”.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018