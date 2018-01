Sulcis, tre invalidi accampati in casa: “Senza soldi, nè mobili. Aiutateci”

“Aiutateci. Perché siamo nella merda”. L’appello arriva da Perdaxius, piccolo centro del Sulcis, la provincia più povera d’Europa. Qui, in un alloggio comunale di via Fermi, vive Maria Caddeo invalida al 100 % dopo un ictus, con lei il fratello invalido con la sclerosi multipla, e l’anziana madre di 97 anni che non può più camminare. Vivono senza mobili, sistemando i vestiti nei sacchi della spazzatura, in tasca i soldi “che non bastano nemmeno per le medicine”.

“Durante l’inverno mia madre e mio fratello si trasferiscono da mia sorella, anche lei invalida con la sclerosi multipla, perché la casa è più calda”, prosegue Maria Caddeo, “abbiamo tutti i mobili da cambiare, ci servono tavoli, letti, armadio, tutto. Gli infissi sono da sostituire, bagno e pavimento in pessime condizioni. Ma non abbiamo reddito e i soldi che percepiamo per le invalidità non ci bastano nemmeno per le medicine. Qui non ci aiuta nessuno”. La telefonata si interrompe. Si intuisce un momento di pianto. “E’ troppo così”, prosegue, “vogliamo un aiuto almeno per i mobili, ho la roba nei sacchi dello sporco. Non abbiamo mai chiesto nulla a nessuno, cazzo. Siamo nella disperazione totale. È una vergogna. Siamo nella merda. Aiutateci”.

