Sulcis, ecco gli ammortizzatori sociali per le famiglie in difficoltà

“Il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle aree di crisi complessa in Sardegna è l’esito positivo di un percorso che abbiamo seguito costantemente. E come nel caso dei lavoratori dell’ex Alcoa, è strumento essenziale per garantire un supporto immediato a chi è maggiormente in difficoltà mentre si lavora per il riavvio”. Lo dice il presidente della Regione Francesco Pigliaru in relazione al decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri su proposta del presidente Paolo Gentiloni e del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. “Il ministro Calenda ha mantenuto gli impegni presi con noi, con i lavoratori e con l’azienda”, prosegue il Presidente della Regione, facendo riferimento alla ex Alcoa acquisita da Sider Alloys. “Ora anche noi, dopo tanto lavoro fatto insieme, come sempre continueremo a mantenere gli impegni presi con i lavoratori, a maggior ragione davanti all’incertezza del quadro politico nazionale. Comunque vada – conclude Francesco Pigliaru -, il nostro interesse è portare a casa il risultato.”

MURA. “Si tratta di un provvedimento molto importante per la Sardegna”, aggiunge l’assessora del Lavoro Virginia Mura. “Questo decreto e la sua dotazione finanziaria, pari a 9 milioni di euro, ci permette di mettere in sicurezza centinaia di lavoratori e le loro famiglie nelle Aree di crisi complessa del Sulcis e di Porto Torres, assicurando la prosecuzione nella fruizione degli ammortizzatori sociali e garantendo loro tranquillità e sostegno economico, in attesa che le loro aziende riprendano l’attività produttiva”.

PIRAS. “Le aree di crisi complesse – commenta l’assessora dell’Industria Maria Grazia Piras – hanno iniziato a sviluppare tutto il loro potenziale. A brevissimo partiranno anche le call di Invitalia per le manifestazioni di interesse a investire da parte di imprese italiane o estere. Tutto ciò aiuterà a consolidare ed espandere il tessuto produttivo in quei territori. Iniziative che si affiancano alla misura di proroga degli ammortizzatori sociali per tutto il 2018 attuata dal Governo Gentiloni su input del Ministro Calenda”

Ultima modifica: 8 maggio 2018