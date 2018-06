Successo del Sardinia Passport: venduti 1500 voucher a turisti inglesi, spagnoli e russi

Lo scorso marzo a Cagliari e successivamente ad aprile ad Alghero il Sardinia Passport è stato presentato come un Souvenir con 150€ di credito che avrebbe rivoluzionato il mercato turistico Sardo e avrebbe creato una rete di professionisti del settore a disposizione del turista.

Oggi grazie all’adesione di oltre 450 operatori turistici nei 10 comuni prescelti ( Alghero, Arzachena, Castelsardo, Cagliari, Muravera, Olbia, Pula, Tortoli, San Teodoro e Villasimius ) possiamo vantare una ampia offerta di alloggi, escursioni, noleggi, ristoranti, corsi di cucina, degustazioni enogastronomiche e tante altre attività a disposizione del nostro ospite.

Nei primi 60 giorni di attività sono stati venduti oltre 1500 passporti, per lo più a tour operator Inglesi, Spagnoli e Russi che hanno deciso di inserirlo nei documenti di viaggio per i propri clienti come GIFT da utilizzare durante il loro soggiorno in Sardegna.

Il 20% è stato venduto Online, cioè oltre 280 passaporti sono stati acquistati dal sito www.sardiniapassport.com da clienti stranieri e solo il 2% da clienti Italiani.

La grande novità è l’inserimento di 10 musei, uno per ogni comune, offerti nel prezzo del Passporto e pertanto previa prenotazione al booking center avranno accesso con un voucher Sardinia Passport. Fra i più importanti sicuramente MIM di Castelsardo, il Museo del Corallo di Alghero ma anche il Museo Archeologico di Cagliari e quello di Olbia.

Il Sardinia Passport si arrichisce quindi di prodotto turistico, giustificando l’acquisto per 15€ non più con solo 150€ di credito da utilizzare presso le attività partner ma anche con ingressi al museo e prossimamente anche la splendida TSHIRT Welcome to Sardinia in omaggio.

L’obiettivo del Sardinia Passport è presentare i migliori operatori turistici anche alle prossime fiere di Londra, Berlino e Mosca per la stagione 2019, sempre in stretta collaborazione con ENIT ( Ente Nazionale Italiano Turismo ). Considerato il continuo incrementarsi di partner la pagina web è costantemente in aggiornamento in modo da presentare le aziende nel modo migliore e consigliando i vari servizi o prodotti ai possessori del Sardinia Passport.

Il Sardinia Passport fin dall’inizio è stata considerata una idea e un programma interessante anche dalle Amministrazioni Comunali coinvolte e che hanno dato il loro contributo per far si che si incrementessero gli arrivi dei turisti nei loro comuni. Fra questi sicuramente meritano menzione speciale il Sindaco di Castelsardo Franco Cuccureddu, il Sindaco di Alghero Mario Bruno, il Sindaco di Muravera Marco Falchi, l’Assessore al turismo di Pula Ombretta Pirisinu e il direttore dell’ANCI SARDEGNA Umberto Oppus.

Il Direttore Generale della Welcome to Sardinia, brand di proprietà 11 TRAVEL GROUP., e ideatore del programma Alessandro Pitzianti conferma che i primi 60 giorni sono stati fantastici sia in termini di nuovi partner ma sopratutto per le vendite eseguite direttamente ai tour operator e Online.

Il prossimo obiettivo è l’offerta del Sardinia Passport anche nei circoli degli emigrati Sardi e tutte la attività presenti all’estero che rappresentano la Sardegna, ad iniziare dai Ristoranti Sardi nel Mondo.

Il Direttore Generale dichiara che e fin dall’inizio c’era grande ottimisto e considerando che si tratta di una iniziativa totalmente privata senza alcun contributo pubblico ma solo il gran lavoro di ogni nostro singolo Partner e la professionalità ed esperienza del gruppo riteniamo il risultato fino adesso raggiunto fantastico e il nuovo obiettivo di chiudere la stagione con 5000 Sardinia Passport venduti.

Da maggio la Welcome to Sardinia è presente anche ad Alghero, oltre Olbia e Cagliari potendo offrire le migliori condizioni per una accoglienza in Sardegna al possessore del Sardinia Passport che la maggior parte dei casi viene accolto in Aeroporto all’arrivo e saluto con uno speciale “WELCOME TO SARDINIA”.

Ultima modifica: 25 giugno 2018