Successo a Dolianova per “Dolia è”: in migliaia stregati da street food e cultura

Successo per la prima edizione di “Dolia è”: nel weekend del sei e sette ottobre Dolianova ha vissuto una vera e propria invasione di sardi e turisti, tutti stregati dallo street food cento per cento sardo, cucinato dal vivo, e dalle coinvolgenti esibizioni culturali, dal “sapore” prevalentemente medioevale. I “micchittus nieddus” e i malloreddus sono stati tra i protagonisti principali per i palati dei tanti presenti. Il vino, il formaggio e l’olio provenienti dalle aziende locali Argiolas, Copar e cantina sociale di Dolianova sono andati via a litri. Lungo la due giorni non sono mancate le esibizioni enogastronomiche – con il gruppo Memoriae Dolia Episcopatum, le massaie di Fainas e il gruppo di Nuraxi Figus. Foto, video e tanti applausi anche per le esibizioni imbastite da Andrea Loddo, con le varie armature dell’epoca nuragica, per l’associazione Castello di Siviller marchesato di Villasor con i suoi abiti tipici del Medioevo e le oltre trenta maschere dei Merdules e Bezzos di Ottana.

“Siamo felicissimi di come sono andate le 2 giornate, sono stati tantissimi gli ospiti e turisti arrivati da fuori che hanno apprezzato le grandi produzioni locali quali i formaggi, i vini, l’ olio. Questi sono rimasti colpiti dal grande fascino medievale di questo delizioso Comune. In questi mesi di preparazione all’ evento era questo l’obbiettivo che voleva raggiungere il Comune, perfettamente riuscito grazie al lavoro di tanti”, spiega Ivan Scarpa. responsabile comunicazione e marketing staff Invitas. “L’amministrazione comunale, noi, le associazioni culturali e gli operatori locali hanno conseguito, grazie a uno splendido lavoro di squadra, un grandissimo risultato. Speriamo di poter riavere occasione di operare in un Comune così bello”. Adesso, tutti concentrati su InvitaS, in programma dall’1 al 4 novembre prossimi alla Fiera di Cagliari.

