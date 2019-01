Su Planu, topi a scuola tra i bimbi: istituto chiuso per 5 giorni, genitori in rivolta

Topi nella scuola elementare di Su Planu a Selargius. Lo accerta la Assl e così il primo cittadino Concu dispone la chiusura dell’istituto per 5 giorni, regalando non pochi disagi ai genitori che ora protestano.

Accade tutto nell’Istituto Comprensivo “Su Planu” di via Ariosto a Selargius. Due giorni fa, nel corso di un’ ispezione Assl, viene accertata la presenza di topi a scuola. Impossibile lasciare a i bambini (ma anche docenti e personale) nell’edificio in mezzo ai ratti, così gli uffici comunali richiedono al Centro provinciale antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari un intervento urgente di derattizzazione. E il primo cittadino Gigi Concu ha disposto la chiusura dell’istituto per 5 giorni, dal 16 al 21 gennaio.

“A Su Planu hanno chiuso le elementari da ieri fino a lunedì perché ci sono i topi e devono derattizzare”, lamentano le mamme e i papà dei bimbi dell’istituto, “scuola chiusa 5 giorni e noi genitori ci ritroviamo costretti all’improvviso a dover chiedere permessi e dunque perdere intere giornate di lavoro. Ma fare prevenzione no?”, domandano i genitori, “potevano fare disinfestazione preventiva invece che scoprire i topi in mezzo ai bambini? Pazzesco. È allucinante che non si faccia prevenzione e si debba chiudere la scuola 5 giorni dopo 15 di vacanze natalizie”.

Il Comune di Selargius spiega di aver avuto la segnalazione da parte del dirigente scolastico il 20 dicembre 2018, così gli uffici hanno inoltrato la richiesta alla Pro service, come da protocollo, per la derattizzazione, sia della scuola che delle strade via Ariosto e via dei Medici. Il 7 gennaio la Pro Service si attiva e vengono messe le trappole per i ratti nella scuola. Ma durante il controllo del 15 gennaio ci si accorge che il lavoro fatto non ha dato i risultati sperati perché saltano fuori ancora topi. E così il sindaco ha chiuso la scuola per 5 giorni per un’altra derattizzazione. “Comprendiamo i disagi e ci dispiace”, dichiara Gigi Concu, primo cittadino di Selargius, “ma l’amministrazione ha fatto tutto ciò che era in suo potere”

Ultima modifica: 17 gennaio 2019