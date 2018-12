I Vigili del Fuoco intervengono per un incendio che si è sviluppato all’interno di una cantina a Su Planu. Il rogo è avvenuto all’interno di una cantina sita in una palazzina, nella via Armando Businco del quartiere di Su Planu a Cagliari. La Sala operativa del 115 ricevuta la chiamata ha tempestivamente inviato la squadra VVF di Pronto intervento, con un APS (Autopompa serbatoio), in supporto di un’ autobotte Pompa serbatoio), un Autofurgone Autorespiratori. Gli operatori VVF all’arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura, con l’ausilio di un moto ventilatore per la fuoriuscita dei fumi all’esterno. Non risultano persone coinvolte .Le indagini sono in corso. Probabile il corto circuito.

