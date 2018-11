“Su Gazzettinu di Casteddu in sa ruga”, il nuovo tg di Casteddu Online: le notizie commentate dalla gente sarda. Una nuova iniziativa editoriale del nostro giornale sempre più vicino alla gente: ogni giorno commenterete insieme a noi, nelle strade di Cagliari, le notizie più importanti del giorno con i nostri cronisti. Parleranno i cittadini, non i òolitici. Per dire la loro sui temi forti della giornata, sulle news di cronaca e attualità, sport e interventi dai quartieri. Ogni giorno uno o più personaggi diversi, che si alterneranno al nostro microfono in diretta sulla nostra pagina Fb con oltre 170mila persone collegate. Un “monito” per le istituzioni. Una voce sempre accesa, la vostra, nel nostro giornale libero al servizio solo della collettività.,Oggi è andata in onda la prima puntata, ospite l’ottico Sandro Cosentino, ex assessore al Traffico. Prenotatevi per partecipare a Su Gazzettinu de Casteddu (in Sa Ruga) al nostro numero Whatsapp 3807476785. Vi aspettiamo, seguite il nostro Gazzettino e partecipate!

Ultima modifica: 28 novembre 2018