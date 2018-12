Studenti e professori piÃ¹ comodi, all’UniversitÃ  di Cagliari apre la ludoteca e spazio bimbi

di Paolo Rapeanu

L’università di Cagliari attiva lo spazio bambino/ludoteca: situato nel polo di Sa Duchessa, accoglierà i figli delle studentesse, degli studenti e del personale dell’Ateneo. Sarà gestito, per un anno, dal “Consorzio Solidarietà” con il supporto di studenti tirocinanti. L’area si trova nel “corpo aggiunto” della facoltà di Studi umanistici. Presenti due pedagogiste, dal lunedì al venerdì, e i ragazzi e le ragazze del corso potranno svolgere il tirocinio. Tra tavolini, un’area giochi con maxi cuscini, un fasciatoio e un separè per consentire alle mamme di allattare i propri piccoli.

È un ulteriore tassello del progetto “Tessera Baby” avviato nel 2015, che già prevede una serie di agevolazioni per studentesse in stresa e studentesse e studenti con figli fino ai 10 anni. Il nuovo servizio attivato consente di lasciare i bambini nelle mani di personale specializzato durante il tempo per seguire le lezioni e sostenere gli esami. È un servizio che l’Ateneo attiva nel periodo necessario a realizzare un vero asilo nido destinato agli stessi bambini. “È il primo baby parking, in futuro vogliamo aprire un vero asilo nido in via Trentino. Non dobbiamo lasciarci sconfortare dalla burocrazia, per certi versi è comunque giusta. L’asilo nido sarà realtà entro due anni, e ci stiamo dando da fare anche per Monserrato”, spiega il rettore Maria Del Zompo. Per poter usufruire del servizio è necessario prenotarsi su isoquality.it/stanzarosa

Ultima modifica: 3 dicembre 2018