Studenti del serale sul piede di guerra a Monserrato: “Laboratori di cucina chiusi da mesi”

Una vera e propria odissea quella che raccontano gli studenti del serale della scuola alberghiera Ipsar Antonio Gramsci di Monserrato, che non possono praticare le esercitazioni nei laboratori di sala, cucina e accoglienza. Dall’inizio dell’anno non avrebbero mai messoci piede.

“Ad oggi non abbiamo ancora potuto iniziare le esercitazioni nei laboratori della scuola a causa dell’assenza dei tecnici, fondamentali per la nostra sicurezza- spiega Katiuscia, 25, una delle studentesse. Abbiamo pagato delle tasse per poter entrare nei laboratori e questo servizio non ci è stato ancora concesso, in più abbiamo comprato le divise che tutt’ora restano inutilizzate. Per questa situazione abbiamo contatto la preside ma non avendo avuto risposta, abbiamo iniziato lo sciopero da tre settimane e tutt’ora siamo ancora in sciopero.”

Gli studenti protestano e sperano di avere al più presto delle risposte concrete.

Ultima modifica: 2 dicembre 2018