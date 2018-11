Strisce blu in piazza del Carmine a Cagliari, i lavori di posizionamento della segnaletica non sono ancora terminati ma già si eleva un coro di proteste.

Ecco il commento, tra i tanti arrivati a Cagliari Online, del nostro lettore I. C.:

“Ennesimi parcheggi a pagamento in piazza del Carmine, in centro città… Noi lavoratori siamo costretti a pagare 10 euro al giorno….Giunta comunale da far pena”.

Ultima modifica: 12 novembre 2018