Il 12 – 13 – 14 ottobre si svolgerà a Serramanna la prima edizione di “Strangius: testimoni del nostro tempo”, festival internazionale della letteratura autobiografica. Un progetto dell’amministrazione comunale che, realizzato in collaborazione con l’associazione “Città della terra cruda” e della biblioteca gramsciana Onlus, si propone di offrire preziose e proficue occasioni di incontro e confronto tra mondi e culture diversi. Tanti gli appuntamenti e le iniziative previsti in questi tre giorni. Si inizia venerdì mattina con la presentazione presso la sala conferenze “Vico Mossa” dei libri “Teneri Violenti” di Ivan Carozzi e “Del vento e altre storie: la mia infanzia in Sardegna” di Argia Granini. Il pomeriggio sarà animato dai laboratori di lettura per i bambini e quelli di pittura a cura di Landa Bono. Alle ore 18,15 in via Garibaldi, presso la casa campidanese Onnis Pacini, si terrà l’incontro letterario “Due storie parallele” con Giovanni Impastato e Caterina Chinnici per ricordare e parlare di Peppino Impastato e Rocco Chinnici vittime della mafia. La giornata di sabato sarà caratterizzata sempre dalla lettura e dalla cultura proposta nei vari rioni “Bixinaus” del paese che saranno animati anche con canti, balli e degustazioni di piatti tipici locali. Domenica, invece, verrà inaugurata la mostra fotografica “Le foto raccontano come eravamo” e presentato il libro “Stai zitto e respira a fondo: la lotta per la sopravvivenza di un prigioniero politico colombiano”. A seguire si terrà la consegna del premio letterario internazionale ” Testimone del nostro tempo”.

Parallelamente, per le tre giornate programmate, si potranno visitare nei “Bixinaus” coinvolti le mostre “A spasso con Franco Putzolu” e “Serramannesi nel mondo: foto e ricordi dei nostri compaesani lotani”.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018