Strage di multe a Cala Pira, protestano i bagnanti: “Questo Ã¨ turismo?”

Strage di multe a Cala Pira, protestano i bagnanti: “Questo è turismo?”. La polemica corre sul filo di una sanzione, parole amare quelle di Sonia Costa che racconta a Cagliari Online: ” Vorrei segnalare il grave problema parcheggi/multe che si è venuto a creare domenica 18 giugno 2018 nella località di Cala Pira – Comune di Castiadas. Il parcheggio della spiaggia è a pagamento ed è indicato solo da un semplice cartello; non vi è alcun tipo di personale che controlla o da informazioni ed il pagamento è possibile effettuarlo solo dalla macchinetta automatica che prende unicamente monete.

Il secondo parcheggio invece era direttamente chiuso da una cancellata. La gente non sapendo bene dove parcheggiare la propria auto ha cercato di metterla in uno spiazzo adiacente al parcheggio, pagando la giornata, senza disturbare nessuno. Ebbene al ritorno dal mare l’amara sorpresa: i vigili hanno multato più di 30 macchine parcheggiate con regolare tagliando con la motivazione che quello non era un parcheggio idoneo. E’ impensabile lasciare un parcheggio totalmente senza alcun controllo e poi permettere ai vigili di “fare cassa” in strade bianche senza alcuna indicazione.

Questo è il modo di investire sul turismo???”. Ora si attende la replica dell’amministrazione comunale di Castiadas.

Ultima modifica: 18 giugno 2018