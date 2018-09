Una notizia terribile che arriva da Rho, nell’hinterland milanese, dove nella notte un gattile ha preso fuoco. Non c’√® stato scampo per i mici ospiti della struttura, oltre 100, tutti morti tra atroci sofferenze. Secondo le prime notizie il rogo sarebbe di naturale accidentale, ma sono in corso ulteriori accertamenti per capire da dove sono partite le fiamme.

