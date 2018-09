Stop alla caccia, la grande vittoria degli ambientalisti in Sardegna: doppiette infuriate

Stop alla caccia, la grande vittoria degli ambientalisti in Sardegna, che fa infuriare le doppiette. Dopo Ignazio Artizzu prende posizione anche l’assessore di Pula Emanuele Farneti: “Il TAR ha dato ragione alle Associazioni Ambientaliste e di fatto,grazie alle negligenze presenti e passate della Regione Sardegna , impedir√† a noi tutti di cacciare lepri e pernici…

A chi ancora oggi, continua a sostenere che la Caccia NON E’ POLITICA dovrebbe appendere ( spontaneamente )il fucile il chiodo.

Manca poco alle prossime elezioni e chi pensa Di continuare a prenderci per i fondelli in eterno , indisturbato ,non ha capito un bel niente .

Perché ,non ha capito, che la gente come noi non molla mai.

Basta collaborare con chi ci impallina , basta lotta antincendio, basta peste suina, basta censimenti, basta lotta ai nocivi etc etc … ci sono gli enti preposti, ci sono le istituzioni, ci sono le associazioni ambientaliste ….e….CI SONO I PARCHI ….

Ci penseranno loro ..

Del resto e’ evidente che Possiamo contare solo su noi stessi e in nessun altro”.¬†

Ultima modifica: 13 settembre 2018