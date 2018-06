Sting al Forte Arena e tanti altri eventi di spicco: tutti i grandi spettacoli dell’estate a Pula

Da Sting al Lago dei Cigni, dalla Grease Mania a Tom Jones: cartellone di spicco per il Forte Arena, a Pula sarà un’estate di grande musica. Oggi la presentazione, ecco tutti i dettagli. Dopo il tutto esaurito del 201, inaugurato nel 2016, il Forte Arena ha presentato oggi in conferenza stampa tenuta nella nuova sala meeting inaugurata per l’occasione , il programma degli eventi per l’estate 2018.A presentare il programma il general manager Lorenzo Giannuzzi affiancato dall’Assessore Regionale Dottor Paci Raffaele, Ombretta Pirisinu Assessore nel comune di Pula , Claudio Orazi Sovraintendente fondazione Teatro Lirico e Domenico Bagalà relatore del programma e allestimenti del Forte Arena. Un vero affascinante anfiteatro naturale che può ospitare sino a 5000 persone, realizzato nel totale rispetto per la natura circostante.

Il 14 luglio ad aprire la stagione artistica del teatro sotto le stelle sarà il grande Vittorio Grigolo riproponendo un recital del repertorio belcantistico italiano. Poi il 26 luglio il tanto atteso Sting e Shaggy , sarà la prima tappa del loro tour italiano. Questa è la terza volta di Sting in Sardegna, dopo gli storici concerti dello stadio di sassari e dell’anfiteatro di Cagliari. Il 2 agosto il Forte Arena presenterà la performance by Hans Kloch, il più famoso illusionista del mondo affiancato da Pamela Anderson, con spettacoli di magia che faranno impazzire il pubblico. E ancora il 4 Agosto verrà presentato un classico senza tempo “Il Lago Dei Cigni “The Swan Lake performed by the Saint Petersburg Ballet . Il 9 Agosto ecco l’unica data in Italia per il cantante gallese Tom Jones, leggendario esponente di musica pop con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. Il 18 Agosto al Forte Arena di Santa Margherita di Pula arriva la Greasemania che da 20 anni non ha mai smesso di esistere: voglia matta di cantare è ballare gli anni 50, con la regia di Saverio Marconi, con tanto Rock and roll, canzoni indimenticabili e coreografie travolgenti, un cult intergenerazionale. Ma non è ancora finita perchè il direttore Giannuzzi ha appena annunciato che ci sarà un grande botto finale con ulteriore evento.

Ultima modifica: 12 giugno 2018