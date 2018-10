Stalking nei confronti della ex moglie, un arresto a Barrali

Barrali, 43enne in arresto per maltrattamenti in famiglia e stalking.

I carabinieri hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 43enne di Barrali, in esecuzione di una ordinanza del Tribunale di Cagliari, in quanto condannato a un anno e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori di cui si è reso responsabile nei confronti della ex moglie. I fatti sono accaduti dopo la separazione della coppia, da gennaio 2011 a giugno 2013.

