di Paolo Rapeanu

Una distorsione al ginocchio sinistro, rimediata a causa di una caduta, ha portato Matteo Muttu, diciannovenne cagliaritano, a non andare dal suo medico curante ma direttamente al Pronto soccorso del Santissima Trinità. Lo conosce bene quel posto, il giovane, visto che c’è stato altre quattro volte: “Sono venuto direttamente qui perché, a distanza di un giorno dalla caduta, il dolore sta aumentando. In passato sono già stato qui, una volta perché ero stato investito da un pullman e mi era stato riscontrato un trauma cranico e un’altra volta per via di un grosso sfogo che mi era comparso sulla pancia”.

Storie classiche di cittadini che saltano la visita dal dottore di famiglia e vanno direttamente all’ospedale: “Per lo sfogo sulla pancia sono rimasto tre ore, ero arrivato alle ventuno e sono uscito dopo le undici e mezzo della sera”.

Ultima modifica: 25 ottobre 2018