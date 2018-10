Squarcio sull’Asse Mediano, Zedda: “Rampa chiusa sino a lunedÃ¬, pagherÃ  l’impresa”

di Paolo Rapeanu

Nessun pericolo e tempi rapidi per la sistemazione dello squarcio avvenuto sulla nuova rampa di via dei Valenzani. Lo assicura il sindaco Massimo Zedda: “È la prima volta che capita un fatto simile dopo solo due anni dalla consegna di un lavoro deciso da noi, sicuramente non fa piacere”. E, infatti, “le spese di ripristino saranno a carico dell’impresa”. Ancora: “A brevissimo partiranno i lavori per la sostituzione del guard rail nel tratto dell’Asse Mediano dove ha perso la vita, da poco, una donna”.

Nel corso della conferenza stampa il sindaco ha annunciato maxi interventi “per quindici milioni su strade e marciapiedi della città”.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018