Cagliari, niente spazzamento il sabato accanto al Mercato. Il Comune: “C’è stato un errore”

Mercato di San Benedetto: il sabato nessun divieto di sosta per lo spazzamento. A causa di un errore materiale degli operai dell’associazione temporanea di imprese che gestisce il servizio di raccolta porta a porta, nei giorni scorsi è stato posizionato un cartello per lo spazzamento strade nei pressi del mercato di San Benedetto con l’indicazione del terzo sabato del mese per il divieto di sosta. Come richiesto dal Comune, la stessa ATI sta provvedendo alla rimozione del cartello prima della sua sostituzione: nessun divieto di sosta, quindi, nella zona del mercato in uno dei giorni di maggior afflusso alla struttura.

Di oggi anche un’interrogazione del consigliere comunale dei Riformatori Raffaele Onnis che aveva denunciato l’ennesimo smacco al commercio e ai residenti. “In data odierna”, ha accusato, “sono stati installati i cartelli per il IV sabato del mese in via Pacinotti. Sono stati posizionai oggi gli ultimi cartelli di fronte al Mercato di San Benedetto, in via Pacinotti con la data del III Sabato del mese dalle 06.00 alle 11.00 del mattino in assurda conflittualità con l’attività commerciale e la realtà residenziale della zona”.

Poi in serata il comunicato del Comune: “abbiamo sbagliato”

Ultima modifica: 3 ottobre 2018