Spaventoso incidente a Sarroch, auto si ribalta sulla 195: due feriti

Incidente stradale a Sarroch sulla SS195. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un’auto che, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada. I vigili sono riusciti ad estrarre una persona dalle lamiere e a metterne in sicurezza un’altra. Tutte e due sono state affidate alle cure del 118.

Sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti per risalire alle cause dell’incidente.

Ultima modifica: 19 gennaio 2019