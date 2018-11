Spaccio di hashish in via Roma, arrestati due giovani cittadini del Gambia

Cagliari, due cittadini del Gambia in arresto per spaccio di droga.

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto in flagranza per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, due extracomunitari originali del Gambia.

I due giovani pregiudicati sono stati sorpresi dai militari in via Roma nell’atto di cedere una dose di sostanza stupefacente ad un cagliaritano, anche lui pregiudicato, che è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti.

I carabinieri intervenuti, dopo aver sottoposto a perquisizione personale i due spacciatori, hanno trovato altro hashish per un totale di circa 6 g in un’aiuola nelle vicinanze del luogo di spaccio.

I due extracomunitari sono stati ammanettati e tratti in arresto e trasferiti presso le camere di sicurezza del comando provinciale in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

