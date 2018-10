Guerra allo spaccio a Cagliari, trovato in possesso di hashish e coca: un arresto a Sant’Elia

I carabinieri della stazione di San Bartolomeo, nel corso di un mirato servizio antidroga, hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti Antonio Busonera, 28enne cagliaritano che in via Schiavazzi, dopo essere stato controllato dai militari sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 293,74 grammi di “hashish” suddivisa in 48 dosi, 4,30 grammi di “cocaina” suddivisa in 28 dosi, 12 dosi di marijuana (55, 30 grammi), 117 euro in banconote e monete di vario taglio e 1 bilancino di precisione.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la camera di sicurezza della stazione cc di cagliari – Villanova, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018