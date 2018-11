Spaccio di droga al porto di Cagliari, giovane straniero arrestato dai carabinieri

Spaccio di droga nella zona del porto, un arresto a Cagliari.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri quando i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, impegnati nei servizi al contrasto del traffico illecito di stupefacenti nel centro cittĂ , sono intervenuti nei pressi dell’area portuale nelle vicinanze di via Roma, dove hanno arrestato in flagranza per spaccio di stupefacenti un giovane incensurato originario del Gambia, disoccupato e residente a Cagliari, sorpreso a cedere ad un pregiudicato cagliaritano una dose di hashish.

I carabinieri hanno quindi sottoposto a perquisizione lo straniero e hanno trovato e sequestrato qualche altra dose di hashish, poche decine di euro in contanti e una carta prepagata con diverse migliaia di euro, anch’essa sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attivitĂ .

L’arrestato è stato accompagnato presso le camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del rito direttissimo, mentre il giovane acquirente dello stupefacente è stato segnalato alla prefettura.

