Spaccio di droga a Pirri, due arresti: in manette anche la titolare del circolo “Diamond”

Cagliari, blitz dei carabinieri in un circolo privato: coppia in arresto per spaccio.

Una coppia √® stata arrestata nella notte dai militari in via Santa Maria Chiara a Pirri. I carabinieri, dopo essersi appostati all’esterno del circolo “Diamond” hanno fermato un assuntore con una dose di cocaina appena acquistata. Immediata l’irruzione all’interno del circolo privato che ha consentito di fermare Antonio Prazzoli, 31enne di Monserrato, e la titolare del locale, Elena Pitzalis, 40 anni. I due hanno tentato inutilmente di fuggire a bordo di un’auto.

Trovati dai militari un bilancino di precisione, 19 dosi di cocaina, un taglierino con tracce di droga, materiale vario per il confezionamento e la somma di 1336 euro. In possesso del 31enne anche un machete di 50 cm di lunghezza: l’uomo ha violato la misura dell’obbligo di dimora ed √® stato anche denunciato per porto d’armi e oggetti atti ad offendere.

Ultima modifica: 3 gennaio 2019