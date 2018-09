Spaccio di cocaina e marijuana, 20enne in arresto a Settimo San Pietro

Spaccio di stupefacenti a Settimo San Pietro, un arresto durante la notte.

I carabinieri della Stazione di Sinnai, nel corso di un mirato servizio, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Marco Cerchio, 20enne, disoccupato del posto.

Al termine di una perquisizione personale e domiciliare i militari hanno trovato infatti alcuni grammi di cocaina, suddivisa in 15 dosi, 4 dosi di marijuana e 41 di hashish, oltre a un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Il giovane, al termine delle formalitĂ di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi.

Ultima modifica: 28 settembre 2018