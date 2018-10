Spaccio di cocaina a Sant’Elia: un uomo in arresto, denunciata la convivente

Spaccio di droga in via Schiavazzi, arrestato un pregiudicato, denunciata la convivente.

Nel corso della serata di ieri i carabinieri della stazione di San Bartolomeo, della compagnia di Cagliari, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un pregiudicato cagliaritano di 44 anni.

Il servizio si è svolto nel quartiere di Sant’Elia, in via Schiavazzi. L’arrestato era giĂ tenuto d’occhio e intorno alla mezzanotte è stato bloccato inaspettatamente all’esterno di un’abitazione, nell’atto di consegnare un involucro contenente oltre 10 gr. di cocaina purissima, ancora da “tagliare”, alla compagna convivente attraverso una finestra protetta appositamente da una grata. La donna è stata pertanto denunciata per concorso nell’attivitĂ di detenzione ai fini di spaccio. La convivente infatti si è rifiutata di aprire l’ingresso della propria abitazione e ha cercato di temporeggiare per disfarsi di parte della droga. Ma i carabinieri hanno fatto irruzione e hanno trovato ulteriori 12 dosi di cocaina per un totale di quasi 5 gr., un bilancino di precisione e forbici con tracce di altra tipologia di stupefacente.

Il pregiudicato si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Ultima modifica: 6 ottobre 2018