La “sosia della Fico”: “I sardi? Sono del quarto mondo. Non vogliamo mantenerli”

È una “star” dei social network. Raffaella Parvolo, si definisce “sosia di Raffaella Fico”, la nota showgirl. Ma probabilmente si tratta di un troll amante delle provocazioni. Su facebook un post di qualche giorno fa, offensivo nei confronti della Sardegna e dei sardi, ha scatenato una valanga di commenti negativi.

“Non vi ho ancora raccontato la storia del mio primo amore. Pensate il mio primo amore era dalla Sardegna, è stata una storia breve e intensa. Mi ricordo che faceva il pastore, come tutti ovvio , nella Sardegna ci sono più pecore che persone.

Veniva poco in Italia a trovarmi, era sempre al pascolo con le sue pecorelle. Mi mandava sempre lettere d’amore. Avvolte mi portava in montagna con lui, mi regalava sempre lana Made in Sardegna. Poi ci siamo lasciati. Ora penso come sarebbe stata la mia vita in quel isola abbandonata in mezzo al mare, chissà ora avrei una bella stalla con molte pecore, avrei una casa in montagna come Haidi.

E voi? Raccontatemi il vostro primo amore. Baci sparsi dalla donna più seguita e amata d Italia”.

Più sotto: “Immaginate se fanno un ponte dall’Italia alla Sardegna. Questi si trasferiamo tutti da noi e chiederanno asilo politico. Già manteniamo il terzo mondo, non ne vogliamo anche il quarto. Siete d’accordo con me ?”

Ultima modifica: 7 settembre 2018