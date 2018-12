“Sos razzismo” a Cagliari, bibliotecario lancia un gruppo “contro ‘bufale’ e troll che fanno vincere Salvini”

di Paolo Rapeanu

Prende il microfono dopo tanti altri interventi, Pier Nicola Simeone, durante il sit in cagliaritano dedicato al settantesimo anniversario della Dichiarazione dei diritti universali dell’uomo. Settant’anni, “bibliotecario”, è uno dei coordinatori di “Sos razzismo-Noi ci siamo”, realtà nata lo scorso agosto: “In Italia siamo 1800, cinquecento a Cagliari e ottocento totali in Sardegna. Su Facebook dilaga il razzismo, ci siamo riuniti perché non basta bannare certe persone che scrivono cose false e ‘bufale’ che creano una ‘massa grigia’, vedasi Salvini, che avanza nei sondaggi e nei voti”, dice Simeone. “Abbiamo costituito un gruppo-scuola perché certe cose bisogna iniziare a lavorarle sin da quando si è giovani” .Una fanpage pubblica e due gruppi “chiusi” su Facebook, “perché non vogliamo disperdere energie contro la gente che crede che gli asini volino e che basta guardare dentro a un pozzo per trovarci la luna. Abbiamo sbagliato, negli ultimi due anni, a sbattere fuori dalle nostre cerchie di amicizie virtuali chi scriveva str*****e con venature razziste”.