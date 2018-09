Sos per un ragazzo scomparso a Macomer: condividiamo per ritrovare Manuele Careddu! Ecco l’appello di amici e familiari: “Il ragazzo √® scomparso da¬† circa 6 giorni, ha 18 anni, √® stato visto ad Abbasanta l’ultima volta intorno alle 21:40 / 22:00 appena √® sceso dalla navetta difronte alla stazione e da qui √® scomparso. Il telefono cellulare risulta non raggiungibile e i familiari hanno perso le sue tracce.

Aveva addosso un cappelino blu Adidas – Una canadese Adidas nera – Maglietta blu e delle scarpe nike. Se qualcuno pu√≤ fornire delle informazioni per favore contatti le autorit√†”. La denuncia di scomparsa √® stata depositata nei giorni scorsi.¬†

Ultima modifica: 16 settembre 2018