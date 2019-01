Sos a Cagliari, scomparsi nel nulla tre ragazzi: “Aiutateci a ritrovarli”

Asia di Maracalagonis, Davide e Giovanni Mattia di Decimomannu. Tre ragazzi, i primi due di 15 anni e il terzo di ventuno, scomparsi nel nulla da sabato scorso molto probabilmente a Cagliari. L’allarme-appello di genitori e parenti corre sui social, e le Forze dell’ordine sono giĂ state avvisate. I cellulari dei giovani risulterebbero irraggiungibili.

Ci sono anche dei numeri di telefono, da contattare, nel caso qualcuno avesse visto i ragazzi: il +393474668063 per Giovanni Mattia, il +393480845793 per Davide (è il numero della mamma, Franca) e il +393475241104 per Asia (è il numero della mamma, Nicoletta).

Ultima modifica: 14 gennaio 2019