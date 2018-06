Sorpreso a rubare un’auto, giovane rumeno in manette a Tratalias

Tratalias, giovane arrestato per tentato furto.

I carabinieri della compagnia di Carbonia hanno tratto in arresto nella notte Chirica Stalin, 27enne rumeno, nullafacente e con precedenti penali, per furto aggravato di autovettura.

Alle ore 4:30 √® giunto in caserma l’allarme di un privato cittadino che ha segnalato il probabile tentato furto di un’auto in via Aldo Moro a Tratalias. I militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, si sono¬† diretti immediatamente nella zona indicata, dove hanno notato un’auto con segni evidenti di forzatura e con la portiera danneggiata.

Avvicinatisi prontamente al mezzo, i militari, coadiuvati anche dai carabinieri di Santadi, hanno sorpreso il ladro mentre stava manipolando il quadro di accensione nel tentativo di dileguarsi. L’uomo si trovava in evidente stato di ebbrezza alcolica. Arrestato, al termine delle formalit√† di rito, √® stato accompagnato questa mattina presso il tribunale di Cagliari per il giudizio direttissimo.

Ultima modifica: 22 giugno 2018