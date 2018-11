Sorpreso in auto sulla Ss 131 con 3 kg di droga: sassarese in manette

Sorpreso in auto con tre kg di droga: sassarese in manette.

Nella serata di ieri i militari del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena, nel corso di un preventivo servizio antirapina, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Christian Cifone, 43enne sassarese. L’uomo, controllato sulla SS 131a bordo di una Renault Clio, è stato trovato in possesso di cinque involucri termosaldati, nascosti all’interno del pannello posteriore sinistro del mezzo, contenenti complessivamente 2 kg di hashish e 1 kg di cocaina.

