Sorpreso a rubare pneumatici da un’auto in sosta, 20enne in manette a Costa Rei

Furto a Costa Rei, un uomo fermato dai carabinieri.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito hanno tratto in arresto nella notte, in flagranza per furto aggravato, T.F., 20enne del luogo.

Il giovane √® stato fermato dai carabinieri a Costa Rei, dopo che una segnalazione al 112 aveva indicato movimenti sospetti nei pressi di un’auto in sosta.

Effettivamente il giovane era riuscito a smontare una ruota di una Daewoo Matiz, sostituendola con un mattone.

Arrestato, è stato trasferito ai domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo.

Ultima modifica: 30 agosto 2018