In manette ladro di carciofi a Serramanna. E’ stato colto in flagrante dai carabinieri della stazione locale, ieri sera, P.P. pregiudicato di 40 anni, dopo aver rubato oltre 1200 piante di¬† carciofi per un valore di circa duemila euro. ¬†Colto sul fatto e bloccato dai militari, l’uomo √® stato arrestato ai domiciliari, in attesa del¬† rito direttissimo che si terr√† luned√¨.

Ultima modifica: 11 novembre 2018