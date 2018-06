“Attenzione: questa sera nel sondaggio Swg per Tgla7 un (virtuale) sorpasso che farà notizia: la Lega davanti al M5s, sia pure di soli due decimi di punto”. Scrive così Enrico Mentana direttore del Tgla7. Il partito di Salvini, stando ai dati raccolti dalla Tv di Cairo, sarebbe in questo momento il primo in Italia.

Due per cento in meno in una settimana per il movimento di Grillo, Casaleggio e Di Maio. Leggero aumento per Pd, Forza Italia e Fdi.

Ultima modifica: 18 giugno 2018