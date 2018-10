Sondaggio del Corriere sui voti nelle isole: M5S al 42,9 per cento, Zedda dovrebbe recuperare 30 punti in percentuale

Sondaggio del Corriere della Sera sui partiti: M5S al 42,9 per cento nelle isole, Sardegna compresa. Situazione che se proiettata sulle prospettive di febbraio, vedrebbe Mario Puddu come super favorito alle prossime elezioni regionali. Ancora più clamoroso è il dato del Pd, che nelle isole si attesta al 13,7 per cento e in ulteriore calo: Zedda se sarà confermato candidato governatore del centrosinistra dovrebbe fare il miracolo di recuperare quasi 30 punti in percentuale.. attingendo anche dalla sua futura coalizione.

C’è poi l’incredibile exploit della Lega di Salvini, che non solo è il primo partito nazionale ma che in Sardegna (isole e Sud) ha praticamente doppiato Fi: Salvini è al 22 per cento, il partito di Berlusconi all’11. Il sondaggio del Corriere- lo ribadiamo- è diviso per zone geografiche e e la Sardegna è insieme a Sicilia, Calabria Basilicata e Puglia. Ma è comunque indicativo sulle tendenze in vista delle prossime elezioni regionali. Si tratta di elezioni amministrative, dunque diverse dalle politiche, dove contano molto i voti di lista e dei singoli candidati, oltre che le alleanze. Ma queste sono le indicazioni di voto di oggi, che in campo nazionale vedono un clamoroso boom della Lega di Salvini al 48 per cento addirittura nel Nord Est, quasi un voto su due.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018