Solstizio invernale a Seui con le maschere tradizionali sarde: anticipo natalizio del Carnevale

L’Associazione “S’Urtzu e sa Mamulada”, con la collaborazione del Comune di Seui e l’Associazione “Su Prugadoriu”, organizza la IV edizione di: “Riti di Solstizio a Lugi ‘e Fogu nella Barbagia Seuese”. Un evento la cui origine si perde nella notte dei tempi e che si ispira agli antichi riti propiziatori legati al solstizio invernale. Ovvero la morte del vecchio sole e la nascita del nuovo. Come testimoniano varie credenze legate alla mitologia egizia, greca e mesopotamica. Oltre a “S’Urtzu e sa’ Mamulada” di Seui nel suggestivo centro storico sfileranno le seguenti maschere: “S’Ainu Orriadore” di Scano Montiferru, “Su Maimulu” di Gairo, “Scruzzonis” di Siurgus, “Janas e Ammamoinaus” di Ilbono “Is Gogas” di Tuili, “Maimoni e Grastula” di Gadoni, “Traigolzos” di Sindia. Percorso museale monumentale Seuhiense: Galleria Civica, Palazzina Liberty, Carcere Spagnolo, Casa Farci, Omu de’ sa Maja. per maggiori informazioni: Coop S’Eremigu – tel. 0782.539002, eremigu@tiscali.it Seui 2018, I° mostra nazionale sul fumettista Salvatore Deidda, a cura dell’Architetto Salvatore Carboni (presso la “La Fabbrica di Kimbe”, in via Garibaldi, 82) Ore 11.00 – CONVEGNO (Sala del Centro polivalente comunale – Via Torino). Sono previsti gli interventi di Dennis Mura (“Riti di solstizio e la nascita de’ S’Urtzu“) e della dott.ssa Simona Delussu (“Lo sciamanesimo e la cosmologia nel carnevale sardo”). Nel corso del convegno sarĂ presentato anche il libro “Manuale di Archeostronomia della Sardegna in cui Alessandro Atzeni interverrĂ per spiegare come si sviluppano fenomeni astronomici durante equinozi e solstizi nei vari siti archeologici dell’isola. A seguire un breve intervento di Gianfranco Carboni e di alcuni rappresentanti dei vari gruppi partecipanti alla sfilata. Ore 17.00 – SFILATA DELLE ANTICHE MASCHERE LUNGO LE VIE DEL CENTRO STORICO Al termine è prevista l’accensione di un grande falò nella piazzale tra la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena e via Stazione, in cui ciascuna maschera si esibirĂ nei suoi riti che saranno presentati e commentati da un Speakers. La Serata proseguirĂ sino a tarda notte con balli,musica e la cena servita a tutti i presenti.

Ultima modifica: 18 dicembre 2018