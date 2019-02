Le nostre origini SARDE portate sul volo ✈️ Rayaner . Mamutones si esibiscono sull’aereo verso Bergamo ✈️ per il Carnevale ❤️ #iostoconipastorisardi————— Tenore Mamujadinu ————-Breve storia del gruppo dalla nascita a oggi:Il gruppo a tenore denominato Tenore Mamujadinu, nasce a Mamoiada in provincia di Nuoro nel 2003. In effetti, nonostante la giovane età dei suoi componenti, la sua esistenza era già conosciuta da qualche anno prima, attività però che per motivi vari non riusciva ad avere una vera e propria continuità.Da allora la formazione si incontra una-due volte alla settimana per eseguire prove di canto.Il gruppo Tenore Mamujadinu, prende parte tutti gli anni alle feste paesane, tra le quali si ricorda in particolare quella in Onore dei SS Cosma e Damiano che tutti gli anni viene festeggiata nel mese di Settembre nell’omonimo santuario campestre.Tra gli obbiettivi principali del gruppo c’è in primis il massimo rispetto di quella che è la tradizione canora che i nostri avi gli hanno tramandato, tentando di evitare il più possibile le contaminazioni da altre culture, come la civiltà moderna impone.Per questo motivo, come vuole la tradizione mamojadina, il gruppo include nel suo repertorio il canto:o ASASERIAo A BOHE ‘E NOTTE (Con la variante de SA ZIRADA A PUNTU ANTIHU) o SU PASSU TORRAUo SU BALLU A SARTIUo SU BALLU ANDANDEo SOS MUTTOSo SOS GOSOSNel caso specifico del tenore di Mamojada lo si tende ad identificare come HUSSERTU tanto da poter identificare l’esecuzione del canto stesso con il verbo HUSSERTARE. Altri Paesi identificano questa forma di canto con nomi diversi. Il termine Hussertu non è presente solo a Mamojada, ma è possibile riscontrarlo altrove, seppur con qualche piccola variante.I componenti del gruppo, vengono identificati nelle persone di: o FRANCESCO CANUo MIRKO PIUo PAOLO MERCURIUo PASQUALEMERCURIUVoheMesu Vohe Bassu HontraA settembre del 2005 il gruppo ha preso parte ad un lavoro musicale con Vinicio Capossela. Tale lavoro che è stato registrato dal vivo nelle Grotte di ISPINIGOLI a Dorgali fa parte dell’ultimo lavoro discografico (“Ovunque proteggi”) del cantautore italiano.Nonostante la giovane età del gruppo, lo stesso ha preso parte a diverse manifestazioni canore in Sardegna, nel Lazio, in Lombaria e in Sicilia.Infine da mettere in evidenza la collaborazione con la compagnia teatrale “Bocheteatro” di Nuoro con lo spettacolo “Percas” esordiente in Francia nel Luglio 2009, con diverse repliche in tutta la Sardegna. Per concludere, la realizzazione del lavoro discografico dal titolo “A tie Matzone” in memoria di una delle più belle voci del canto a tenore di Mamoiada.

