Soleminis, “La casa del randagio” saccheggiata dai ladri: “Abbiamo perso tutto, aiutateci”

Soleminis, saccheggiato nella notte il rifugio per cani “La casa del randagio”. I ladri hanno portato via tutto il possibile. La rabbia nelle parole delle volontarie che quotidianamente gestiscono il ricovero per animali:

“Oggi non è un buongiorno, durante la notte sono entrati i ladri nel nostro rifugio.

Quando la nostra volontaria stamattina è arrivata, era tutto sottosopra, i mobili rovesciati e tutti i cassetti aperti.

I cani per fortuna stanno bene, ma hanno rubato tutto quello che potessero rubare: pettorine, scottex, buste per la spazzatura e hanno portato via tutto il cibo per i cuccioli, anche gli omogenizzati che ci avete donato.

Siamo in ginocchio e non abbiamo parole per descrivere la tristezza e la rabbia che proviamo. Facciamo tanta fatica, spesso spendiamo soldi di tasca nostra per comprare il necessario per i cani… abbiamo davvero bisogno di aiuto per ricomprare tutto.

Se volete aiutarci, questo è il link della nostra lista desideri di amazon: http://amzn.eu/0NSgnDl .. abbiamo urgente bisogno di cibo per cuccioli: patè starter e omogeneizzati.

Ecco gli estremi bancari in caso vogliate farci una donazione:

Bonifico → IBAN: IT40 C076 0104 8000 0009 4114 980

CIN: C ABI: 07601 CAB: 04800

Per effettuare bonifici internazionali il codice BIC è BPPIITRRXXX

Per effettuare postagiro internazionale il codice BIC è PIBPITRA

Intestato a: La Casa del Randagio Onlus

Causale: Donazione

Numero C/C → 94114980

Paypal → donazioni@casadelrandagio.com

Postepay → 4023 6009 4258 6324

A nome della presidente Simona Spanu

Codice Fiscale: SPNSMN85L49B354P

Grazie con tutto il cuore”

Ultima modifica: 27 novembre 2018