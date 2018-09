Sole e caldo, bel tempo in Sardegna fino a giovedÃ¬: poi probabili forti temporali

Deciso aumento delle temperature da domani e per 48 ore. Insomma l’estate sembra non voler abbandonare la Sardegna. Il caldo si farà sentire, secondo quanto spiegano gli esperti del meteo Sardegna, a causa del vento di scirocco. “Localmente si potranno raggiungere picchi di 30/35 gradi, quindi valori decisamente superiori alle medie stagionali. Sulla Sardegna orientale farà meno caldo ma in compenso ci sarà più umidità così come nel cagliaritano, tant’è che a tratti avremo condizioni climatiche afose”.

Ma da giovedì potrebbero esserci un decisivo peggioramento come confermano i meteorologi di Meteo Sardegna”Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici di previsione potrebbe esserci un peggioramento decisamente più importante, con un coinvolgimento della Sardegna intera e potrebbero verificarsi dei temporali localmente violenti.”

(foto di copertina 3bMeteo)

Ultima modifica: 11 settembre 2018