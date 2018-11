Solarussa sott’acqua nella notte, il grido d’aiuto dell’Oristanese: “Oggi come 5 anni fa…forza Sardegna”. Perchè c’è un’isola davvero sott’acqua e l’Oristanese paga il prezzo più alto alla domenica del maltempo. La foto emblematica dell’Eco di Barbagia: “#Solarussa, ora, come 5 anni fa: il paese allagato dopo la furia dell’acqua. Il maltempo non molla la nostra isola! Forza Sardegna…”.

Ultima modifica: 5 novembre 2018