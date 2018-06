Siringhe abbandonate in strada, Deidda: “Potenziare le politiche antidroga”

Siringhe abbandonate in zone residenziali e universitarie come viale Merello e Via Oslavia, Viale Fra Ignazio, a Cagliari, presenza di eroinomani, sequestri giornalieri di droga e arresti di sempre più giovani spacciatori. Anche in Sardegna è allarme Droga.

“Con piacere ho firmato la risoluzione della mia collega di Fdi Maria Teresa Bellucci attraverso cui chiediamo un impegno al Governo nel potenziamento delle politiche antidroga e nell’ambito delle dipendenze comportamentali. In particolare, riteniamo indispensabile assegnare la delega politica in tale materia, assente da 7 anni; rifinanziare il fondo nazionale di lotta alla droga; convocare la conferenza nazionale sulle politiche antidroga prevista dalla legge ogni 3 anni e che non si realizza dal 2009; ricostituire la Consulta degli esperti e degli operatori sociali; varare un imponente campagna informativa nazionali di contrasto delle droghe e delle dipendenze comportamentali, unitamente a efficaci programmi di prevenzione primaria e secondaria” dichiara Salvatore Deidda, Deputato Fdi.

Ultima modifica: 23 giugno 2018