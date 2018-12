Sinnai, in sicurezza la scuola di via Perra: “Ora le piogge non fanno più paura”

“Le piogge d’ora in poi non faranno più paura”. Con queste parole l’assessore ai Lavori pubblici di Sinnai Aurora Cappai comunica che questa mattina è stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola di via Perra. Un finanziamento ricercato con pazienza e ottenuto questa estate: 240 mila euro che verranno dedicati al rifacimento della guaina di copertura, degli intonaci e delle tinteggiature esterne, alla necessaria separazione della scuola dell’infanzia dalla primaria con la creazione di un nuovo accesso e la sostituzione dell’ascensore, alla realizzazione di un percorso coperto tanto atteso per andare dalla scuola alla palestra ach’essa da poco rinnovata. I lavori saranno appaltati entro il 31 dicembre. Inoltre sono appena terminati anche i lavori di manutenzione straordinaria del nido comunale in via Sant’Isidoro. “Dopo anni di difficoltà – spiega Aurora Cappai – finalmente il tetto è stato messo a nuovo”

Ultima modifica: 21 dicembre 2018