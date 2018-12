Sinnai, la rabbia di un papà per i compiti dati alla figlia: “Queste sarebbero vacanze di Natale?”

“E queste sarebbero vacanze di Natale? Schifo”. Sette parole, alle quali vengono allegate due fotografie con l’elenco di tutti gli esercizi e i compiti che la figlia dovrà svolgere durante le vacanze di Natale. La rabbia di un papà di Sinnai diventa virale su Facebook. Sua figlia frequenta una scuola media del Comune dell’hinterland cagliaritano. Il “carico di lavoro” che hanno previsto i suoi insegnanti, a detta del genitore, è eccessivo.

Nelle foto si vedono tanti esercizi di matematica da dover svolgere, per italiano invece c’è da studiare l’episodio di Polifemo, altre pagine da studiare per musica, vari capitoli per scienze e c’è spazio anche per lo spagnolo.

Ultima modifica: 21 dicembre 2018