I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti stanotte per un incidente stradale nella S.P 15 che da Sinnai porta a Maracalagonis. Un uomo ha perso il controllo dell’auto, uscendo di strada per poi invadere di nuovo la carreggiata. I Vigili hanno estratto la persona dall’auto per poi mettere in sicurezza lo scenario, le condizioni del conducente e le dinamiche sono ancora in fase di accertamento

Ultima modifica: 7 dicembre 2018