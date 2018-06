Sinnai, al via i corsi per mini sommozzatore ARA e apnea

Al via l’inizio dei corsi per mini sommozzatore ARA (bombole) e APNEA.



Riservato a bambini di età compresa fra i 6 e i 14 anni, avrà come obiettivo primario quello di avvicinare i più giovani agli sport subacquei, fornendo contestualmente anche semplici nozioni di fisica, ambiente, marineria, ecc. e contribuendo così alla loro formazione sia psico-motoria sia culturale.

Il Percorso Didattico Minisub prende in considerazione due indirizzi tra loro integrabili ed interagenti: MiniApnea con l’obiettivo finale di consentire la pratica in sicurezza dello “snorkeling” e dello “sea-watching” e MiniAR con l’obiettivo finale di consentire l’effettuazione di semplici immersioni con autorespiratore ad aria accompagnato da un Istruttore abilitato.

L’appuntamento è fissato per venerdì 8 giugno prossimo – ore 18:00, presso la sede del SUB SINNAI, a Sinnai (CA) in via della LibertĂ 143, il programma si svilupperĂ con una serie di appuntamenti in aula, in piscina e poi in mare per le meravigliose immersioni subacquee.

Ulteriori informazioni si possono avere chiamando ai numeri inseriti nella locandina allegata.

Ultima modifica: 6 giugno 2018