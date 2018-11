Sinnai, 16enne restituisce portafoglio ai proprietari: gli applausi sui social

Un ragazzino di sedici anni ha trovato un portafoglio e, senza esitare un attimo, lo ha restituito ai legittimi proprietari. Non dovrebbe far notizia, far scalpore; un gesto simile dovrebbe essere scontato eppure, riflettendo bene, non sempre lo è. Anzi. È accaduto nei pressi di Sinnai e la donna che lo ha raccontato attraverso un gruppo social ha riscontrato tanta ammirazione e gratitudine verso questo giovane ragazzo che, con un gesto di grande maturità, ha compiuto ciò che in pochi si aspettano quando si ha la sfortunata sorte di smarrire qualche oggetto. “Un ragazzino di 16 anni – scrive la donna – che trova un portafogli, neanche lo apre, non tocca neanche un centesimo, anche se c’ erano pochi euro, lo porta direttamente dalla mamma e si preoccupano subito di farlo recapitare al destinatario. Che dire. Un ragazzo di altri tempi e complimenti ai genitori per la bella educazione che hanno dato al figlio! Grazie mille di cuore”. Tanti i commenti a sostegno e di stima per il ragazzino. “Grazie per la segnalazione! Serve a tutti sapere che ancora esistono le persone per bene!

Tra tanta cinica indifferenza, notizie come questa mi fanno sperare che la differenza la si può fare. È proprio il caso di dirlo:” bravo, ragazzo”!

Bisogna clonare il ragazzo perché gente così non se ne trova più bravo” si legge. E ancora: “ma vi rendete conto che applaudiamo ad un gesto che dovrebbe essere “normale” ? Ormai è una perla rara. Ciò non toglie che i complimenti vanno ai genitori di questo ragazzo che non si sono fatti fuorviare dal contesto sociale in cui si vive, in cui tutto è piatto, in cui i valori e l’educazione sono un optional. Bravi”.

Ultima modifica: 21 novembre 2018