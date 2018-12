Siniscola, esplode ordigno vicino a una casa: danni alla struttura ma nessun ferito

Un forte boato, poi la chiamata al 112. I militari della stazione di Siniscola si sono precipitati ieri attorno alle 19:30 in località “Sos Appentos”, qui ignoti avevano poco prima fatto esplodere un piccolo ordigno rudimentale a basso potenziale. L’esplosivo, posizionato vicino a una casa utilizzata dai proprietari per passare le vacanze nelle coste siniscolesi, ha provocato, fortunatamente, soltanto il danneggiamento di due finestre e di una tettoia in legno. Nell’abitazione non era fortunatamente presente nessuno. Sul posto oltre ai Carabinieri di Santa Lucia sono intervenuti i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Siniscola, che hanno avviato subito le indagini.

Ultima modifica: 27 dicembre 2018