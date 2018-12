Sindonica Imago – E il Verbo si fece Carne

In prossimità delle feste natalizie una settimana dedicata alla riflessione sul Mistero dell’Incarnazione attraverso lo strumento provvidenziale della Sindone.

L’incarnazione di Cristo trasforma ogni incontro, ogni rapporto, ogni sguardo nel segno di una Presenza. È il Mistero del Dio fatto carne che si disvela attraverso la realtà quotidiana.

La Sindone è strumento privilegiato di questo disvelamento del Mistero nel reale. L’incontro con l’uomo in essa raffigurato può rappresentare, per la persona in ricerca, un punto di svolta radicale. Per questo la Sindone è elemento non secondario della pastorale sull’Incarnazione.

L’evento è curato dalla Delegazione Centro Italia e Sardegna del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino.

Ultima modifica: 5 dicembre 2018